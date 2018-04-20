Горячую воду в Старом Крюково отключат в середине июня

Традиционное профилактическое отключение горячей воды пройдет в домах 8 и 9 микрорайонов с 13 по 22 июня.

Районные тепловые станции, как и всегда, будут останавливаться на 10-дневную профилактику поэтапно. Так, в этом году планируется отключить воду жителям Матушкино (1, 2, 3 и часть 4 мкрн) — с 15 по 24 мая.

В районах Силино и Старое Крюково (8, 9, 10, 11, 12 мкрн) — жители будут без горячей воды с 13 по 22 июня.

Затем придет очередь Савелок и МЖК. Горячая вода будет отключена в части 3 мкрн, в 4, 5, 6, 7 мкрн и МЖК, а также комплексе зданий горбольницы, на ВКЗ и ЮПЗ с 17 по 26 июля.