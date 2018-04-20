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Горячую воду в Старом Крюково отключат в середине июня
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Горячую воду в Старом Крюково отключат в середине июня 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Традиционное профилактическое отключение горячей воды пройдет в домах 8 и 9 микрорайонов с 13 по 22 июня.
Районные тепловые станции, как и всегда, будут останавливаться на 10-дневную профилактику поэтапно. Так, в этом году планируется отключить воду жителям Матушкино (1, 2, 3 и часть 4 мкрн) — с 15 по 24 мая.
В районах Силино и Старое Крюково (8, 9, 10, 11, 12 мкрн) — жители будут без горячей воды с 13 по 22 июня.
Затем придет очередь Савелок и МЖК. Горячая вода будет отключена в части 3 мкрн, в 4, 5, 6, 7 мкрн и МЖК, а также комплексе зданий горбольницы, на ВКЗ и ЮПЗ с 17 по 26 июля.
В «новом» городе (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 мкрн) и поселке Малино горячей воды не будет с 8 по 17 августа.
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