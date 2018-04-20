В школе Ленобласти мальчики избили 12-летнего одноклассника, называя его «хохлом» (ВИДЕО)

В одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области ученики подвергли травле малолетнего ребенка. Одно из избиений школьника, совершенное прямо в учебном классе, было снято на камеру, а видео опубликовано в интернете. Издевательства могли быть связаны с ксенофобией, поскольку пострадавший родился на Украине , пишет

По предварительным данным, на шестиклассника напали в первой половине дня 17 апреля в кабинете математики. Удары наносились руками и ногами по голове, в том числе по лицу. Непосредственно в избиении принимали участие двое школьников, а еще один был оператором. Судя по гоготу и детскому гвалту, в классе находились и другие несовершеннолетние.

После избиения пострадавший мальчик опрокинул парту и выбежал из помещения.

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По словам соседей школьника, он регулярно возвращается домой избитым. Травля якобы связана с тем, что мальчик родился в Ивано-Франковской области в западной части Украины. В связи с этим школьника дразнят, называя «хохлом» и «изгоем», хотя он и учится в этой школе с первого класса.

По словам матери пострадавшего Натальи, она перебралась в Россию девять лет назад и трудится соцработником, а супруг является военнослужащим. «Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно побитым, и я пошла в школу», — пояснила Наталья.

В учебном заведении женщине показали видеозапись избиения. «Дети снимают такое и выкладывают в интернет», — добавила родительница.

По ее словам, администрация школы отправила ее сына домой, даже не сообщив об инциденте родителям.

Классный руководитель пострадавшего Мария Сухова призналась, что была в курсе осуществляемой в детском коллективе травли ее подопечного. «Я знала, что его обижают, но то, что били, не знала», — говорит учительница.

До нее также дошла информация, что мальчика ранее избили возле магазина «Пятерочка».

По словам женщины-педагога, после избиения в классе мальчика «привели в порядок» и «дали ему умыться».

"Я ему посоветовала пойти с отцом к врачу. Надо было, конечно, кого-нибудь с ним отправить", — говорит учительница. Лишь вечером она набрала телефонный номер матери школьника.

Директор школы Любовь Авдеева беседовать подробно об инциденте отказалась. «Давайте не будем раздувать», — сказала она. По словам директрисы, в тот день она была на важном совещании в районной администрации.

Добавим, что антиукраинская истерия, подогреваемая официальными средствами массовой информации после падения власти президента Украины Януковича и присоединения Крыма к России, поразила различные слои российского общества. Сам факт рождения на территории соседнего государства может стать поводом для избиения и даже убийства. Например, на Кубани сотрудники ФСИН забили насмерть 16-летнего подростка-украинца Виталия Попа, приехавшего в Россию из Закарпатья.

Как ранее сообщалось со слов других подростков-свидетелей, силовики называли Виталия «хохлом» и «бандеровцем», а также утверждали, что заставят украинца «жрать говно и мыть туалет». Виталий просил прекратить избиение, но вошедшие в раж надзиратели становились ему на голову и давили на нее ногами.

В итоге Виталия доставили в больницу с переломами ребер и черепно-мозговой травмой. Спасти ему жизнь не удалось. После этого инцидента 17 сотрудников ФСИН

были уволены

Ту же антиукраинскую уничижительную риторику активно используют на телевидении, разжигая страсти. Месяц назад, прямо во время теледебатов с участием кандидатов в президенты РФ и их представителей, охранникам телестудии пришлось пресекать драку. Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин пытался «дать в морду» и "сломать челюсть"

Поводом для рукоприкладства в эфире канала «Россия-1» стало то, что Шевченко назвал оппонента «бандеровским провокатором».