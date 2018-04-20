В липецком районе Опытной не будет воды

21 и 23 апреля на некоторых улицах Липецка отключат воду, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

21 апреля с 10.00 до 20.00 отключат воду в домах по улицам:

Папина, 4;Доватора, 10а, 12а, 12б, 12, 141, 14б, 14а, 14, 16, 16а, 18;Крылова, Б. Хмельницкого, Достоевского.

Рабочие будут устранять утечку в доме №14 на улице Доватора.

С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах на улицах:

Звездная, 16, 162;Космонавтов, 51.

23 апреля с 10.00 до 16.00 не будет воды в частном секторе по улицам:

Боевой проезд, Совхозная, Трубная, Пугачева, Лебедянская, Гусева, Селекционная.