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В липецком районе Опытной не будет воды
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В липецком районе Опытной не будет воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
21 и 23 апреля на некоторых улицах Липецка отключат воду, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».
21 апреля с 10.00 до 20.00 отключат воду в домах по улицам:
Папина, 4;Доватора, 10а, 12а, 12б, 12, 141, 14б, 14а, 14, 16, 16а, 18;Крылова, Б. Хмельницкого, Достоевского.
Рабочие будут устранять утечку в доме №14 на улице Доватора.
С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах на улицах:
Звездная, 16, 162;Космонавтов, 51.
23 апреля с 10.00 до 16.00 не будет воды в частном секторе по улицам:
Боевой проезд, Совхозная, Трубная, Пугачева, Лебедянская, Гусева, Селекционная.
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