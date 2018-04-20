В Симферополе полтора дня не будет воды

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 апр — РИА Новости Крым . В связи с производством работ на водоводе ряд улиц Симферополя на полтора дня останется без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, воды не будет на десятках улиц с 22:00 понедельника (23 апреля) и до 05:00 среды (25 апреля).

Ограничение водоснабжения коснется улиц: Генова, Амурская, Тюльпанная, Леси Украинки , Фиалковая, Новаторов, Паровозная, Летчиков, Локомотивная, Депутатская, Станционная, Проводников, проезд Проводников, Запорожская, Мраморная, Москалева, Маркевича, Ухтомского, Широкая, Машинистов, Строителей, Харьковская, Шахтеров, Полтавская, Новая, Энтузиастов, Урожайная, пер. Киевский, Черниговская, Луганская, Муромская, Цимлянская, а также прилегающих улиц и переулков.

При этом в администрации сообщили, что для жителей отключенных от водоснабжения домов будет организован подвоз воды.

В частности, 24 апреля воду доставят на ул. Туристов,8 (с 17:00 до 19:30), пер. Альпинистов, 6\37 (с 17:00 до 19:30), ул. Строителей, 36 (с 11:30 до 13:00), ул. Генова, 43 (школа) (с 10:00 до 11:30; с 13:00 до 15:30).