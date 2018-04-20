В Нижегородской области начнут жестче контролировать подрядчиков по капремонту

Глеб Никитин. Об этом на пресс-подходе после апрельского заседания правительства сообщил врио губернатора Нижегородской области

Глеб Никитин пояснил, что сейчас правительством области проводится трансформация механизма фонда капитального ремонта. «Предыдущие года неудовлетворительные по темпам и качеству проведения работ. Мы осуществили кадровые перемены на региональном операторе. Сейчас внутри оператора полностью меняем процедуру», — пояснил глава региона.

По его словам, на заседании 19 апреля обсуждались вопросы федерального постановления, которое напрямую влияет на деятельность фонда капремонта в Нижегородской области. «В соответствии с этим постановлением выделяются те подрядные организации, которые могут быть допущены до капитального ремонта. Такой реестр ведется министерством экономики и только организации, попавшие туда, могут участвовать в конкурсе по отбору. После принятия этого постановления ситуация стала лучше с точки проведения качества работ», — сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что отбор проходит регулярно и в нем можно участвовать. «Есть мнение, что какие-то организации районного масштаба туда не попали, но это связано с тем, что они и не пытались», — заключил он.

Министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков в свою очередь пояснил, что по состоянию на 1 апреля 2018 года министерство провело 46 отборов (рассмотрено 475 заявок участников). В настоящее время реестр включает 240 позиций по 218 организациям (из них 160 — нижегородских). 124 организации входят в реестр по предмету капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 38 — по ремонту или замене лифтов, 54 — по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на капремонт.

При этом Игорь Норенков обратил внимание, что по капремонту домов-объектов культурного наследия прошли отбор в реестр только 4 организации, по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента таможенного союза — 3.