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В Оренбуржье обсудили защиту прав пайщиков ЖСК «Молодежный»
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В Оренбуржье обсудили защиту прав пайщиков ЖСК «Молодежный» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел рабочую встречу с участием представителей Госстройнадзора, прокуратуры и правоохранительных органов, основной темой которого стала защита прав пайщиков ЖСК «Молодежный» и дольщиков ООО «Диалог-Трейд», сообщает пресс-служба правительства региона.
Дольщиков ООО «Диалог-Трейд» проинформировали, что у власти есть возможность инициировать процедуру банкротства проблемного застройщика, но решение о целесообразности подобных мер должны принять сами люди.
Глава региона поручил оказать правовую помощь и пайщикам ЖСК «Молодежный».
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