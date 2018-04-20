В Оренбуржье обсудили защиту прав пайщиков ЖСК «Молодежный»

Дольщиков ООО «Диалог-Трейд» проинформировали, что у власти есть возможность инициировать процедуру банкротства проблемного застройщика, но решение о целесообразности подобных мер должны принять сами люди.

Глава региона поручил оказать правовую помощь и пайщикам ЖСК «Молодежный».