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Спонсорская реклама, как рассчитать налог на прибыль
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Спонсорская реклама, как рассчитать налог на прибыль 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал, как учитывать средства, полученные за продвижение партнеров-инвесторов.
Чиновники финансового ведомства напомнили, что по содержанию Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ, спонсор — это лицо, финансово обеспечившее творческую деятельность, направленную на конкретный результат, оплатившее организацию публичного мероприятия, создание передачи на радио или телевидении, их трансляцию.
Привлечение внимания широкой целевой аудитории к информации о продвигаемом объекте с упоминанием соответствующих финансовых партнеров называется спонсорской рекламой.
Содержание НК РФ не освобождает суммы, полученные на оказание услуг рекламного характера от налогообложения. При этом налогоплательщик может учесть и расходы связанные с таким поручением, уменьшив таким образом базу по налогу на прибыль, если издержки подтверждены и обоснованы.
ПИСЬМО Минфина РФ от 26.03.2018 № 03-03-06/3/18929
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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