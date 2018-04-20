Спонсорская реклама, как рассчитать налог на прибыль

Минфин рассказал, как учитывать средства, полученные за продвижение партнеров-инвесторов.

Чиновники финансового ведомства напомнили, что по содержанию Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ, спонсор — это лицо, финансово обеспечившее творческую деятельность, направленную на конкретный результат, оплатившее организацию публичного мероприятия, создание передачи на радио или телевидении, их трансляцию.

Привлечение внимания широкой целевой аудитории к информации о продвигаемом объекте с упоминанием соответствующих финансовых партнеров называется спонсорской рекламой.

Содержание НК РФ не освобождает суммы, полученные на оказание услуг рекламного характера от налогообложения. При этом налогоплательщик может учесть и расходы связанные с таким поручением, уменьшив таким образом базу по налогу на прибыль, если издержки подтверждены и обоснованы.

ПИСЬМО Минфина РФ от 26.03.2018 № 03-03-06/3/18929

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»