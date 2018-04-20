Замглавы администрации Балахны арестован до 8 июня

Об этом корреспондент Newsroom24 сообщает c места события.

Первый заместитель главы администрации Балахны Елена Бутусова и заместитель главы администрации по общим вопросам Дмитрий Валатин были задержаны правоохранительными органами 19 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий.

С 2013 по 2016 годы депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Глушков и его брат Владимир — депутат Земского Собрания Балахнинского района — при участии других лиц незаконно возвели двухэтажное здание торгового центра на участке, предназначенном для эксплуатации автостанции.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, в процессе реализации своего преступного плана братья в январе 2015 года обратились к Валатину, исполнявшему обязанности главы администрации Балахны с предложением оказать им содействие в реализации их преступного плана и сообщили ему значимые и существенные обстоятельства своего плана.

Валатин осознавал, что на указанном участке невозможно новое строительство торгового центра, поскольку к автостанции, как объекту транспортной инфраструктуры предъявляются специальные требования. Тем не менее, чиновник, действуя из личной заинтересованности, дал согласие на реализацию плана, хотя это решение выходило за пределы его полномочий и противоречило интересам жителей Балахны. А в январе 2015 года он незаконно выдал разрешение на реконструкцию двухэтажной автостанции площадью застройки 1585 кв.м и общей площадью здания — 3005 кв.м.

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал Валатина на 1 месяц 21 день — до 8 июня.

Ранее сообщалось о том, что в администрации Балахны выявлены нарушения градостроительного законодательства.

Также напомним, что братья Глушковы заочно арестованы судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и объявлены в розыск, их имущество арестовано.

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