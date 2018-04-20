Фото дня. Улица красных фонарей в городе синих заборов

— Вышла на ночь прогуляться на Большую Покровскую, — написала в соцсети Лиза Питеркина. — И что я вижу? Улица красных фонарей в городе синих заборов. Но красота-то какая!