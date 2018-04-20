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Фото дня. Улица красных фонарей в городе синих заборов
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Фото дня. Улица красных фонарей в городе синих заборов
nn.ru
1 час назад
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Фото:
nn.ru
— Вышла на ночь прогуляться на Большую Покровскую, — написала в соцсети Лиза Питеркина. — И что я вижу? Улица красных фонарей в городе синих заборов. Но красота-то какая!
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