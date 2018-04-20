Воспитанник центра экологии будет участвовать в международном конкурсе 

С 14 по 18 апреля в столице прошел финал Российского национального юниорского водного конкурса. Победитель в номинации «Международная» представляет Россию на Стокгольмском юниорском водном конкурсе.
В конкурсе участвовали ребята из разных регионов России. По его условиям презентация работ проходила на русском и английском языках. В этом году победил воспитанник Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма и он поедет в Стокгольм. Его работа «Особенности дрифта водных беспозвоночных в реке Непрядва» получила высокие оценки экспертов и вызвала большой интерес со стороны участников конкурса.