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На складе в Шушарах обнаружили сомнительные чешские корма для домашних питомцев
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На складе в Шушарах обнаружили сомнительные чешские корма для домашних питомцев 

Интересант 1 час назад
В ходе проведения ветеринарного контроля груза на складе временного хранения в поселке Шушары сотрудники регионального управления Россельхознадзора приостановили партию сухих кормов весом 18,8 тонн для кошек и собак.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, осматривавший прибывшую из Республики Чехия продукцию для домашних питомцев инспектор обнаружил 4 мешка без заявленной серии производства в ветеринарно-сопроводительном документе.
В отношении грузополучателя Управлением было возбуждено дело об административном нарушении. Груз выпущен после получения разъяснений от ветеринарной службы Чехии.
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