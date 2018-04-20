На складе в Шушарах обнаружили сомнительные чешские корма для домашних питомцев

В ходе проведения ветеринарного контроля груза на складе временного хранения в поселке Шушары сотрудники регионального управления Россельхознадзора приостановили партию сухих кормов весом 18,8 тонн для кошек и собак. Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, осматривавший прибывшую из Республики Чехия продукцию для домашних питомцев инспектор обнаружил 4 мешка без заявленной серии производства в ветеринарно-сопроводительном документе. В отношении грузополучателя Управлением было возбуждено дело об административном нарушении. Груз выпущен после получения разъяснений от ветеринарной службы Чехии.