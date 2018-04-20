В Перми мошенники обманом убеждали соискателей работы покупать спецодежду

Мошенники, которые обманывали соискателей работы, предстанут перед судом. Они убеждали их покупать спецодежду через Интернет-магазин, уверяя, что люди приняты на должности.

Как рассказали в Прокуратуре Пермского края , три жителя Новосибирска открыли в Перми офисы, куда приглашали жителей города, которые искали работу. Злоумышленники обещали устроить их на хорошее место, но выдвигали условие: соискатель должен был купить спецодежду в определённом Интернет-магазине. После того как пермяки приобретали вещи, мошенники направляли их на собеседование по вымышленным адресам. От действий уроженцев Новосибирска пострадало 83 человека, сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Сейчас хозяев фирмы обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой. Дело направлено в Индустриальный районный суд Перми.