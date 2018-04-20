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Мемориальный комплекс «Катынь» под Смоленском открылся после реконструкции
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Мемориальный комплекс «Катынь» под Смоленском открылся после реконструкции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мемориал «Катынь» расположен в десяти километрах западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе.
Мемориальный комплекс «Катынь» в Смоленской области открылся 20 апреля после масштабной реконструкции. Памятник жертвам политических репрессий полностью отреставрирован, работы велись в течение последних двух лет.
За этот период были проложены дорожки, проведено освещение и установлена стена памяти, на которой — имена советских граждан и польских военнопленных, погибших в Катынском лесу.
Мемориал «Катынь» расположен в десяти километрах западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе.
Первые расстрелы, по словам очевидцев, начались здесь в начале 1920-х годов. Жертвами массовых казней стали более двадцати тысяч человек.
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