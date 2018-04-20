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Пятый международный Северный археологический конгресс пройдет в 2019 году
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Пятый международный Северный археологический конгресс пройдет в 2019 году 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Северный археологический конгресс в пятый раз примет Югра в 2019 году. Об этом стало известно в ходе заседания Совета при правительстве автономного округа по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
По словам директора окружного департамента культуры Надежды Казначеевой, одним из организаторов станет Сургутский государственный университет, поскольку в образовательном учреждении усиленно развиваются историческое и археологическое направления.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, в список организаторов планируется включить институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский федеральный университет, представителей Института археологии и этнологии Российской академии наук из Новосибирска и Москвы, музей Природы и Человека, департамент образования и молодежной политики Югры и другие учреждения и ведомства.
Напомним, что Северный археологический конгресс один из крупнейших современных археологических форумов, известных в России и за пределами страны. I Международный Северный археологический конгресс, в работе которого приняли участие 270 исследователей из 16 стран, состоялся в 2002 году в Ханты-Мансийске.
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