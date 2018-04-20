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Апелляция запретила менять имя Алена на Алёну
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Апелляция запретила менять имя Алена на Алёну 

Legal.Report 1 час назад
Разъяснения для судей относительно взаимозаменяемости русских имен сделал Челябинский областной суд, проанализировав практику рассмотрения дел об «устранении неправильностей актов записи гражданского состояния».
В частности, областной суд отмечает, что в «Словаре народных форм русских имен» под редакцией А. В. Суперанской приводятся имена, которые используются как самостоятельные и не подлежат исправлению. К таким относятся, в частности, имена Алена и Алёна, Наталья и Наталия. Так, имя Алена является вариантом имени Елена, имя Алёна является вариантом имен Александра, Алла и др.
Таким образом, имена Алена и Алёна употребляются как два самостоятельных имени, следовательно, внесение исправлений или изменений имени с Алена на Алёна в записи актов гражданского состояния исключается. В русском алфавите — 33 буквы, где буквы Е и Ё занимают шестую и седьмую позиции, соответственно, являются самостоятельными, а не взаимозаменяемыми.
Кроме того, в связи с одним из дел областной суд напомнил судьям о том, что супруги, как следует из Семейного кодекса, «не являются родственниками». Это вытекает из ст. 2 СК РФ, в которой указано, что супруги приходятся членами семьи, равными родителям и детям. Ст. 14 Семейного кодекса РФ определяет узы кровного родства, которое отсутствует у мужа и жены.
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