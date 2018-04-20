Апелляция запретила менять имя Алена на Алёну

Разъяснения для судей относительно взаимозаменяемости русских имен сделал Челябинский областной суд, проанализировав практику рассмотрения дел об «устранении неправильностей актов записи гражданского состояния».

В частности, областной суд отмечает, что в «Словаре народных форм русских имен» под редакцией А. В. Суперанской приводятся имена, которые используются как самостоятельные и не подлежат исправлению. К таким относятся, в частности, имена Алена и Алёна, Наталья и Наталия. Так, имя Алена является вариантом имени Елена, имя Алёна является вариантом имен Александра, Алла и др.

Таким образом, имена Алена и Алёна употребляются как два самостоятельных имени, следовательно, внесение исправлений или изменений имени с Алена на Алёна в записи актов гражданского состояния исключается. В русском алфавите — 33 буквы, где буквы Е и Ё занимают шестую и седьмую позиции, соответственно, являются самостоятельными, а не взаимозаменяемыми.