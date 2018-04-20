«Развиваться будут не у нас». Украина передала НАТО комплекс «Кольчуга»

Как заявил Червоненко, радарные комплексы вывезены из страны и будут разрабатываться на Западе.

"Теперь, к сожалению, оно вывезено и принадлежит частным лицам, и будет развиваться в Европе, в НАТО , к сожалению, а не у нас", — отметил политик.

Он подчеркнул, что РЛС «Кольчуга» сохранена и будет «модернизироваться».

Червоненко также добавил, что комплекс представляет собой уникальные радары, которые «видят всех и вся».