«Развиваться будут не у нас». Украина передала НАТО комплекс «Кольчуга» 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал о судьбе советско-украинской станции радиотехнической разведки «Кольчуга».
Как заявил Червоненко, радарные комплексы вывезены из страны и будут разрабатываться на Западе.
"Теперь, к сожалению, оно вывезено и принадлежит частным лицам, и будет развиваться в Европе, в НАТО, к сожалению, а не у нас", — отметил политик.
Он подчеркнул, что РЛС «Кольчуга» сохранена и будет «модернизироваться».
Червоненко также добавил, что комплекс представляет собой уникальные радары, которые «видят всех и вся».
"Кольчуга" − это мобильная станция радиотехнической разведки. В 2002 вокруг радарного комплекса разгорелся международный скандал. Госдепартамент США и западные СМИ обвинили президента Украины Леонида Кучму в продаже четырех РЛС через Иорданию вооруженным силам Ирака в обход санкций ООН.