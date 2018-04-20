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«Развиваться будут не у нас». Украина передала НАТО комплекс «Кольчуга»
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«Развиваться будут не у нас». Украина передала НАТО комплекс «Кольчуга» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал о судьбе советско-украинской станции радиотехнической разведки «Кольчуга».
Как заявил Червоненко, радарные комплексы вывезены из страны и будут разрабатываться на Западе.
"Теперь, к сожалению, оно вывезено и принадлежит частным лицам, и будет развиваться в Европе, в НАТО, к сожалению, а не у нас", — отметил политик.
Он подчеркнул, что РЛС «Кольчуга» сохранена и будет «модернизироваться».
Червоненко также добавил, что комплекс представляет собой уникальные радары, которые «видят всех и вся».
"Кольчуга" − это мобильная станция радиотехнической разведки. В 2002 вокруг радарного комплекса разгорелся международный скандал. Госдепартамент США и западные СМИ обвинили президента Украины Леонида Кучму в продаже четырех РЛС через Иорданию вооруженным силам Ирака в обход санкций ООН.
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