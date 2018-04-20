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Апелляцию на внесение фирмы в реестр недобросовестных поставщиков отклонили в Подмосковье
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Апелляцию на внесение фирмы в реестр недобросовестных поставщиков отклонили в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Электроспецмонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения фирмой от заключения контракта на ремонт гостиницы-общежития, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Электроспецмонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от федерального казенного учреждения «Войсковая часть 68542» о внесении сведений в отношении ООО «Электроспецмонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение комплексного капитального ремонта гостиницы-общежития.
«По результатам рассмотрения обращения управлением вынесено решение о нарушении обществом закона о контрактной системе, действия ООО «Электроспецмонтаж» были признаны не соответствующими закону, сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — добавляется в сообщении.
Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований.
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