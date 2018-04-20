Фонтан в Первомайском сквере начали заполнять водой

Фонтан в Первомайском сквере Новосибирска начали наполнять водой — пока он работает в тестовом режиме, специалисты будут смотреть, нет ли неисправностей в системе.

«Это тестовые пуски. Проверяем, вдруг прорвало трубу и под землёй размывает всё. По интенсивности потока мы понимаем, так это или нет, — рассказал директор «Горфонтана» Валерий Науменко . — Мы наполним его и будем смотреть, не треснула ли там чаша и т.д., не спускает ли вода, там сто тонн воды заливается, даже больше».

Если всё исправно, фонтан могут запустить раньше. Остальные городские фонтаны, кроме речного, будут готовы к работе примерно на неделю раньше, чем в прошлые годы, отметил Науменко. Пока ночью минусовые температуры, фонтаны заливают кипятком.