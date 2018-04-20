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Фонтан в Первомайском сквере начали заполнять водой
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Фонтан в Первомайском сквере начали заполнять водой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Фонтан в Первомайском сквере Новосибирска начали наполнять водой — пока он работает в тестовом режиме, специалисты будут смотреть, нет ли неисправностей в системе.
«Это тестовые пуски. Проверяем, вдруг прорвало трубу и под землёй размывает всё. По интенсивности потока мы понимаем, так это или нет, — рассказал директор «Горфонтана» Валерий Науменко. — Мы наполним его и будем смотреть, не треснула ли там чаша и т.д., не спускает ли вода, там сто тонн воды заливается, даже больше».
Если всё исправно, фонтан могут запустить раньше. Остальные городские фонтаны, кроме речного, будут готовы к работе примерно на неделю раньше, чем в прошлые годы, отметил Науменко. Пока ночью минусовые температуры, фонтаны заливают кипятком.
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