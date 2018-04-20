В Москве подписано соглашение в пользу развития экосистем Арктики и Байкала

Москве подписано соглашение в пользу развития экосистем Арктики и БайкалаВ Москве подписано соглашение о сотрудничестве между руководителем проектного офиса по поддержке гражданских и научных инициатив Булунского района Республика Саха (Якутия) Милославским Владимиром Германовичем и Председателем экологической Ассоциации «Байкальское Содружество» ( Иркутская область ) Удеревской Екатериной Николаевной.

Данное соглашение означает, что партнеры будут делиться друг с другом опытом, методиками научных и экономических улучшений, учитывая хрупкие экосистемы Арктики и Байкала, также эксперты и профессионалы двух местностей будут делиться проектами, возможностями и знаниями в области развития экосистем. Во время соглашения Милославский поделился, что для успешного развития территории Арктики нужно учитывать интересные и эффективные идеи и ставить в приоритет задачу обеспечения Арктике большего внимания и нацеленности на ее развитие.