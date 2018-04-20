Ещё
Редкий кенгуренок-альбинос появился на свет в зоопарке Тосканы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Редкий кенгуренок-альбинос появился на свет в зоопарке Тосканы 

ТАСС 1 час назад
РИМ, 20 апреля. /ТАСС/. Посетителям зоопарка в итальянском городе Ливорно (область Тоскана) впервые представится возможность увидеть редкого тасманского красноглазого кенгуренка-альбиноса, который родился там на днях. Как сообщает агентство ANSA, малыша назвали Диди.
"Все наши животные были рождены в неволе, — рассказал владелец зоопарка Массимо Чеппателли. — Мы охотно сотрудничаем с международными ассоциациями, чтобы в дальнейшем выпустить животных в дикую природу и тем самым сохранить ее биоразнообразие".
По данным агентства, вероятность рождения альбиносов в этой группе млекопитающих — 1 на 20 тыс.
В городском зоосаде Ливорно обитает более 150 видов диких и домашних млекопитающих и птиц со всех континентов мира. Рождение кенгуренка-альбиноса не единственное радостное событие этой весны для зоопарка. Наряду с альбиносом, на свет появились трое других детенышей «уроженцев» восточной Австралии и Тасмании — валлаби Беннета (рыже-серые мини-кенгуру), а также гигантская летучая лисица и каракара — хищная птица, обитающая в Центральной и Южной Америке.
ТАСС: последние новости
Источник: представителей власти и глав стройфирм задержали по делам дольщиков на Кубани Официальный сайт единороссов вторые сутки подвергается DdoS-атакам РФ, Иран и Турция подтвердили участие в конференции по Сирии в Брюсселе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора113
Шойгу выступил с заявлением по Сирии105
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей553
В России начнут летать стоя86
«Весь салон залит кровью»152
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение