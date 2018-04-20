Редкий кенгуренок-альбинос появился на свет в зоопарке Тосканы

РИМ , 20 апреля. / ТАСС /. Посетителям зоопарка в итальянском городе Ливорно (область Тоскана) впервые представится возможность увидеть редкого тасманского красноглазого кенгуренка-альбиноса, который родился там на днях. Как сообщает агентство ANSA, малыша назвали Диди.

"Все наши животные были рождены в неволе, — рассказал владелец зоопарка Массимо Чеппателли. — Мы охотно сотрудничаем с международными ассоциациями, чтобы в дальнейшем выпустить животных в дикую природу и тем самым сохранить ее биоразнообразие".

По данным агентства, вероятность рождения альбиносов в этой группе млекопитающих — 1 на 20 тыс.

В городском зоосаде Ливорно обитает более 150 видов диких и домашних млекопитающих и птиц со всех континентов мира. Рождение кенгуренка-альбиноса не единственное радостное событие этой весны для зоопарка. Наряду с альбиносом, на свет появились трое других детенышей «уроженцев» восточной Австралии и Тасмании — валлаби Беннета (рыже-серые мини-кенгуру), а также гигантская летучая лисица и каракара — хищная птица, обитающая в Центральной и Южной Америке.