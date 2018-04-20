«Мы выставим охрану»: уральцы, отстаивающие ДК, готовы идти до конца

27 мая из администрации президента защитникам ДК «Химмаш» должен прийти ответ по судьбе единственного дома творчества, который находится в самом отдаленном микрорайоне Екатеринбурга . Ранее активисты получили ответ на свое обращение. В письме, в частности, говорится, что администрация президента намерена разобраться в вопросе и для объективного и всестороннего рассмотрения уже запросила необходимые документы. В связи с этим срок рассмотрения обращения продлен.

В настоящее время по словам активистов, выступающих за сохранение ДК, каких-то конкретных решений от собственника здания — AVS Group — они так и не услышали.

«Сотрудники ДК (собственника) говорят, что в конце мае его закрывают, а вот перейдет ли он после закрытия сразу в госсобственность или дворец закроется и начнутся пожары, как они нам говорят и там будут жить бомжи и прочее, — это вот пока непонятно», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» представитель протестующих Иван Стародубцев.

Жители Химмаша готовы идти до конца: если к концу мая не будет озвучено конкретное решение по их ДК, они выставят охрану, чтобы здание не атаковали бомжи и никто не смог его поджечь. Только люди до последнего верят в здравомыслие властей и говорят посты охраны — это уже крайние меры с их стороны. Кроме того, 1 июня — в День защиты детей — защитники ДК собираются выйти на митинг и шествие.

Справка: Дворец культуры завода «Уралхиммаш» был подарен жителям района в 1967 году на 50-летие Октябрьской революции. В годы перестройки ДК и бассейн «Кристалл» находились в собственности НИИ Химмаша, входящего в структуру министерства атомной энергии. В 90-е ведомство начало «сбрасывать» непрофильные социальные объекты. Их приобрел крупный уральский застройщик AVS Group.

Как развивалась ситуация. ДК «Химмаш» — не первое здание в уральской столице, которое пытаются отстоять горожане. В марте были снесены недостроенная телебашня и кинотеатр советской постройки «Темп». Несмотря на то, что протесты приобрели федеральный масштаб, но оказались безуспешными. По словам политолога Дмитрия Руденкина, сохранить ДК «Химмаш» — было единственно верным решением для властей по нескольким причинам.

«Городские и областные власти и так получили много имиджевых издержек, допустив снос недостроенной телебашни и кинотеатра «Темп». Допусти они сейчас снос еще одного подобного объекта — это могло быть расценено или как проявление равнодушия к обществу, или как симптом слабости. Тем более, что в данном случае речь шла об уже более важном объекте. И телебашня, и кинотеатр имели лишь символическое значение для людей. Прямой функциональной пользы они никому не приносили. ДК «Химмаш» — другое дело. Он органически вписан в жизнь целого района, в нем занимаются творчеством многие дети. Снос такого здания — это бесцеремонный удар по бытовому комфорту огромного числа людей. И недовольство из-за его сноса было бы гораздо сильнее», — прокомментировал он ситуацию корреспонденту «ФедералПресс».

По мнению эксперта, свою роль здесь сыграла именно сплоченность людей одного конкретного удаленного от центра района: жители таких районов общаются между собой всегда гораздо интенсивнее.

«Позволив снос ДК «Химмаш» власти почти наверняка получили бы готовый очаг недовольства, который мог быстро и болезненно сказаться на них самих. Никому из руководителей города и региона такое развитие событий не нужно», — уточнил Руденкин.

О повышении в России рисков социальных протестов говорилось в ранее обнародованном докладе коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Самыми распространенными причинами протестов были названы экологические проблемы, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы. Исследователи пришли к выводу, что народ готов на такие кардинальные шаги, если назреет проблема. Что не маловажно, люди стараются дистанцироваться от политических лозунгов и решения проблем с помощью админресурса: во главе угла становится сильная социальная составляющая протеста.

Стоит отметить, эксперты сходятся во мнении, что протестный потенциал Екатеринбурга всегда был достаточно высок. Чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить количество и численность протестных акций, прошедших в столице Урала хотя бы за последний год. Например, акция против сноса телебашни или «обнимашки» городского пруда.

«В екатеринбургских протестных акциях последнего времени наметились две яркие тенденции. Во-первых, важным и определяющим оказывается не количество участников митинга либо пикетчиков, а социальная значимость повода и резонанс в СМИ и соцсетях. Если при их помощи инициаторам протеста удается поставить «на уши» и записать в группу поддержки всех «диванных аналитиков» — власть не может уже заткнуть уши и притвориться, что она не в курсе. Во-вторых, видно, что протестующие хотели бы дистанцироваться от «помощников» в лице партий и бизнес-структур — укрепилось понимание, что они используют активность населения в своих узких интересах. В ближайшем будущем в этом духе и будет продолжаться: протестуем, братцы, но без политизации и платных провокаторов, зато в союзе со СМИ и соцсетями», — поделился своими наблюдениями с «ФедералПресс» политконсультант Эдуард Коридоров.

По мнению руководителя уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, история с протестом против застройки на месте единственного в районе дома творчества, нельзя назвать сильным протестом, но результата люди добились именно потому, что в данных выступлениях была серьезная социальная составляющая.

«Как будет дальше сложно говорить — нужно смотреть, будут ли сделаны из этого определенные выводы, будет ли укрепляться диалог власти и людей. Помните протесты по поводу реконструкции «Екатеринбург Арены» за сохранение исторического памятника? Собственно к этому и пришли: облик сохранили, где-то дорастили, модернизировали, но в целом-то объект сохранился. Более того — начинает выполнять свою миссию в более совершенной форме. Вот если бы подобное решение было предложено по ДК «Химмаш», думаю, никто бы не волновался, а все бы только обрадовались. Этого людям предложено не было. И, видимо, власти пойдут по пути договоренности с собственником или теми, кто хотел бы владеть этим объектом», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» Анатолий Гагарин

Он также уточнил, что власть все же боится населения, так как «голос протестующих может быть тем влияющим фактором на те или иные органы власти», но не всегда эта власть слышит своего избирателя».

«На мой взгляд проблему решит мониторинг, создание диалога с населением, общение с коммуникаторами — посредниками, которые могут проблему донести, перевести с чиновничьего языка на язык населения и наоборот. Важно и обращение к экспертному сообществу, которые поспособствую решению проблемы или выстраиванию конструктивного диалога с группами активистов, чиновниками и т.д. Надо понимать, что конфликтные ситуации будут возникать. Мы не страусы. Надо просто уметь их отслеживать и решать. К сожалению, власть не слышит экспертов или затыкает уши, хотя у экспертов уже все решения есть по протестным ситуациям, — можно брать и использовать. Принцип «жареного петуха» для чиновников является основополагающим, или пока не прилетит волшебный пендель от начальства. Или жареный петух снизу клюнет или волшебный пендель от руководства, — вот это волшебное воздействие на российских чиновников», — подытожил политолог.

Фото: vk.com/dkhimmash