Сквер им. С. П. Королева станет местом проведения субботника 21 апреля

Сквер имени С. П. Королева на 1-й Останкинской улице приведут в порядок во время общегородского субботника 21 апреля. Работы там начнутся в 10.00; получить инвентарь участники субботника смогут на месте.

— Весенняя уборка возле мемориального дома-музея стала своеобразной традицией в Останкинском районе. В этом году мы также решили провести один из субботников в сквере, — говорит заместитель главы управы Останкинского района Владимир Воронин

Кроме того, массовый субботник будет организован в Главном Ботаническом саду им. Цицина. Там добровольцам предстоит очистить территорию от сухостоя и веток. (иб)