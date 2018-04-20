Ещё
Сквер им. С. П. Королева станет местом проведения субботника 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сквер им. С. П. Королева станет местом проведения субботника 21 апреля 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Сквер имени С. П. Королева на 1-й Останкинской улице приведут в порядок во время общегородского субботника 21 апреля. Работы там начнутся в 10.00; получить инвентарь участники субботника смогут на месте.
— Весенняя уборка возле мемориального дома-музея стала своеобразной традицией в Останкинском районе. В этом году мы также решили провести один из субботников в сквере, — говорит заместитель главы управы Останкинского района Владимир Воронин.
Кроме того, массовый субботник будет организован в Главном Ботаническом саду им. Цицина. Там добровольцам предстоит очистить территорию от сухостоя и веток. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Мемориальная акция «Заслонившие собой» пройдет в Северо-Восточном округе столицы Четверг и воскресенье названы самыми свободными днями в центре госуслуг Останкина В приюте в Останкине началась инвентаризация
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора113
Шойгу выступил с заявлением по Сирии105
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей545
В России начнут летать стоя85
«Весь салон залит кровью»155
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение