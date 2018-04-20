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Сирийская экономика остается сильной, заявил министр торговли страны
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Сирийская экономика остается сильной, заявил министр торговли страны 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Жизнь в Сирии постепенно возвращается в нормальное русло, в стране возрождается промышленное производство, заявил в пятницу министр экономики и внешней торговли САР Самер аль-Халиль.
"Сирия разработала долгосрочные планы развития. Я хочу сказать, что сегодня ситуация в Сирии стала намного лучше по сравнению с тем, что было. Но некоторые западные страны и США продолжают поддержку террористов. Но мы сумели сохранить страну в географических границах, и Сирия возвращается обратно к закону, жизнь постепенно возвращается в нормальное русло, несмотря на некоторые сложности, в том числе с подачей электроэнергии, жизнь продолжается в нашей стране", — сказал Халиль, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
Он отметил, что «после уничтожения многих заводов и других предприятий в Сирии, после того, как они были разграблены» и оборудование было вывезено за рубеж, тем не менее, большое число заводов начинают возвращаться к производству.
"Жизнь не остановилась на этих предприятиях. Объемы производства сократились, но сейчас промышленность снова стала возрождаться. Наша экономика продолжает оставаться сильной", — добавил Халиль.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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