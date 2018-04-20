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Премьер Венгрии Орбан объявил о первых перестановках в правительстве
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Премьер Венгрии Орбан объявил о первых перестановках в правительстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в пятницу, что министр экономики страны Михай Варга сохранит пост в правительстве, а Янош Лазар, возглавлявший офис премьер-министра последние четыре года, вернется к локальной политике, сообщает издание Budapesht Business Journal со ссылкой на еженедельное радиоинтервью Орбана.
"Я по-прежнему рассчитываю на то, что Михай Варга возглавит министерство экономики", — сказал премьер-министр, описав Варгу как «невероятно талантливого» и «чрезвычайно опытного» специалиста.
Орбан добавил, что уже обсудил с министром составление бюджета на 2019 год. «Я хочу, чтобы новый парламент утвердил бюджет на 2019 год еще до летних каникул, как мы это делали в последние восемь лет, потому что это залог спокойствия, стабильности и прогнозируемости», — сказал глава кабмина.
Премьер-министр добавил, что образованное в будущем правительство будет состоять преимущественно из новых лиц и будет совершенно новой структурой, но «с прежними целями».
"Нам не нужно менять то, что было испытано и доказано", — сказал Орбан. Премьер пояснил, что вместо этого необходимо реструктурировать «мозговой центр» правительства, где он хотел бы видеть «другой тип лидерства», имея в виду, как предполагает издание, главу собственного офиса Яноша Лазара.
Издание со ссылкой на новостной портал index.hu отмечает, что Янош Лазар встретится с премьер-министром 23 апреля. Однако Лазар уже заявил, что его «работа во главе канцелярии премьер-министра закончена» и что он больше не желает принимать участие в управлении страной, и вернется в свой избирательный округ в Ходмезевашархее.
В Венгрии 8 апреля прошли парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получая конституционное большинство в парламенте — 133 депутатских портфеля из 199.
Ранее издание Daily News Hungary сообщало, что объявление состава нового кабинета министров под руководством премьер-министра Виктора Орбана ожидается через несколько недель после первого заседания национального собрания, которое пройдет 7-8 мая.
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