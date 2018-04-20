В Самаре протестировали самый большой фонтан в России

На четвертой очереди самарской набережной провели пробный запуск нового фонтана. 63.ru транслировал процесс в формате Live.

Новый фонтан на набережной имеет три чаши общей вместимостью 900 кубических метров. Комплекс облицевали гранитом. Общая площадь фонтана — 385 квадратных метров.

— Высота струйного потока достигает 15 метров. Это самый большой фонтан на набережной в России , — рассказала руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко

Первые испытания прошли успешно. Комплекс можно использовать круглосуточно. Но окончательное решение зависит от организации, которая займется обслуживанием объекта.

Реконструкция четвертой очереди набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие. А еще жители города проголосуют за цвет обновленного асфальта, на выбор два варианта — красный и черный.