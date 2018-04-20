В Самаре протестировали самый большой фонтан в России 

На четвертой очереди самарской набережной провели пробный запуск нового фонтана. 63.ru транслировал процесс в формате Live.
Новый фонтан на набережной имеет три чаши общей вместимостью 900 кубических метров. Комплекс облицевали гранитом. Общая площадь фонтана — 385 квадратных метров.
— Высота струйного потока достигает 15 метров. Это самый большой фонтан на набережной в России, — рассказала руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко.
Первые испытания прошли успешно. Комплекс можно использовать круглосуточно. Но окончательное решение зависит от организации, которая займется обслуживанием объекта.
Реконструкция четвертой очереди набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие. А еще жители города проголосуют за цвет обновленного асфальта, на выбор два варианта — красный и черный.
Всего в этом году в Самаре протестируют 38 городских фонтанов. Испытания комплекса в сквере «Шанхай» на улице Молодогвардейской перенесли на конец мая. Также рабочие подключают оборудование фонтана у бассейна ЦСК ВВС. Специалисты синхронизируют работу струй воды, музыки и света.