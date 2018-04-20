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Душанбе просит продлить до 30 дней срок пребывания мигрантов в РФ без регистрации
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Душанбе просит продлить до 30 дней срок пребывания мигрантов в РФ без регистрации
Говорит Москва
1 час назад
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Также таджикская сторона предлагает решить вопросы о семейном статусе мигрантов и об их пенсионном обеспечении. По словам Расулзады,
Россия
обещала рассмотреть эти предложения.
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