В Орле два МУПа сольются в один

Вопрос объединения МУП «Управление разработки градостроительной документации г. Орла» и муниципальное акционерное общество «Управление капитального строительства» депутаты горсовета обсудили на минувшей неделе.

По информации пресс-службы горсовета, на заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию начальник УМИЗ Максим Лобов заявил, что МУП «Управление разработки градостроительной документации г. Орла» и муниципальное акционерное общество «Управление капитального строительства» занимаются похожей деятельностью.

По словам Лобова, УРГД специализируется на работе с кадастровыми документами, а УКС работает в области строительства. Объединение призвано повысить эффективность сотрудничества двух предприятий и сократить расходы УРГД, которое показывает не очень хорошие финансовые результаты.

Для реорганизации необходимо сделать УРГД акционерным обществом, полным пакетом акций которого будет владеть муниципалитет.

Депутаты поддержали изменение организационно-правовой формы УРГД. Данный вопрос будет рассмотрен на сессии городского совета.