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В Орле два МУПа сольются в один
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В Орле два МУПа сольются в один 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Вопрос объединения МУП «Управление разработки градостроительной документации г. Орла» и муниципальное акционерное общество «Управление капитального строительства» депутаты горсовета обсудили на минувшей неделе.
По информации пресс-службы горсовета, на заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию начальник УМИЗ Максим Лобов заявил, что МУП «Управление разработки градостроительной документации г. Орла» и муниципальное акционерное общество «Управление капитального строительства» занимаются похожей деятельностью.
По словам Лобова, УРГД специализируется на работе с кадастровыми документами, а УКС работает в области строительства. Объединение призвано повысить эффективность сотрудничества двух предприятий и сократить расходы УРГД, которое показывает не очень хорошие финансовые результаты.
Для реорганизации необходимо сделать УРГД акционерным обществом, полным пакетом акций которого будет владеть муниципалитет.
Депутаты поддержали изменение организационно-правовой формы УРГД. Данный вопрос будет рассмотрен на сессии городского совета.
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