Глава МПИ Мяо Вэй обещает более высокий уровень открытости китайского производственного сектора

Пекин, 20 апреля / Синьхуа / — Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй заявил в пятницу, что будет и далее повышаться уровень открытости отечественного производственного сектора и углубляться соответствующее международное сотрудничество.

По его словам, на основе уже достигнутого уровня предстоит заниматься расширением доступа в такие сферы, как автомобиле-, судо— и самолетостроение, продвигать сотрудничество со странами вдоль «Пояса и пути» в области интеллектуального производства и индустриального интернета, улучшать условия ведения бизнеса".

На сегодняшний день сложилась и продолжает развиваться обстановка всесторонней открытости отечественной обрабатывающей промышленности, констатировал глава МПИ.

В данном секторе в 2017 году были созданы 4986 новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 24,3 проц. больше, чем годом ранее. На сегодняшний день иностранный капитал получил доступ в 22 из 31 отрасли обрабатывающей промышленности. При этом сфера приложения иностранного капитала, концентрировавшегося раньше в обрабатывающей промышленности, расширяется за счет таких высокотехнологичных отраслей, как компьютерные технологии, интегральные схемы и интеллектуальное производство.

О взаимовыгодности такого сотрудничества Мяо Вэй рассказал на примере автомобильной отрасли. Так, в 2017 году в Китае были проданы 24,72 млн пассажирских автомобилей, в том числе немецких, японских, американских, южнокорейских и французских марок — соответственно 4,85 млн, 4,2 млн, 3,04 млн, 1,14 млн и 460 тыс. единиц.

В свою очередь китайские компании производственного сектора, осуществляющие инвестиционную деятельность в зарубежных странах, вносят вклад в развитие местной экономики, заявил министр. Согласно приведенным им данным, на конец 2017 года совокупный объем китайских инвестиций в одних только зарубежных зонах торгово-экономического сотрудничества составил 30,7 млрд долл. США и обеспечил 258 тыс. новых рабочих мест.

Мяо Вэй назвал «необоснованными» опасения по поводу проблемы избыточных производственных мощностей и, тем более, программы «Сделано в Китае-2025». Как подчеркнул министр, принцип всеобщего выигрыша, открытости и сотрудничества являлся, является и будет являться основополагающим для китайского производственного сектора. -0-