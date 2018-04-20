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В Жуковском районе две недели ищут потерявшую память пенсионерку
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В Жуковском районе две недели ищут потерявшую память пенсионерку 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В Жуковском районе более двух недель продолжаются поиски 87-летней Лидии Климовой (Куряковой). Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга», пенсионерка ушла из дома 4 апреля и с тех пор не подавала о себе никаких вестей. Приметы Лидии Климовой: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые с проседью вьющиеся, коротко стриженые, глаза голубые. Была одета: серо-голубое длинное болоньевое пальто с капюшоном, отороченным мехом, серые войлочные сапоги, светлый в крапинку берет. С собой у нее была черная дамская лакированная сумочка. Как сообщается, женщина страдает потерей памяти. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лидии Климовой, просят звонить по телефонам (800) 700-54-52 или 112.
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