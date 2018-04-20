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LG Electronics построит в Подмосковье производственно-складской корпус
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LG Electronics построит в Подмосковье производственно-складской корпус 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА,20 апр — РИА Новости. Компания-производитель электроники из Южной Кореи построит в Подмосковье новый производственно-складской комплекс, ввод объекта в строй запланирован на 2019 год, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Подмосковья.
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственно-складского корпуса «D» завода по производству потребительской электроники и бытовой техники южнокорейской компании LG. Объект будет возведен на территории существующего предприятия на 86 километре Минского шоссе Рузского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.
"Новый производственно-складской корпус предназначен для приема, промежуточного хранения, комплектования сырья и комплектующих бытовой электроники, а также для хранения готовых изделий завода", — уточняется в сообщении. В нем указывается, что общая площадь здания составит 25,6 тысячи квадратных метра. Также на прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей. Застройщиком выступает ООО «ЛГ Электроникс РУС», финансирование строительства будет осуществляться за счет средств инвестора. Плановое завершение работ назначено на первый квартал 2019 года.
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