В Нижнем Новгороде не хватает 145 остановочных павильонов

145 павильонов для пассажиров на остановках общественного транспорта требуется разместить в Нижнем Новгороде. Еще 346 существующих конструкций нуждаются в ремонте. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин на заседании постоянной комиссии по транспорту и связи 20 апреля.

По его словам, на сегодняшний день в городе всего 1009 остановочных павильонов. Средства на установку новых и замену устаревших в настоящее время не предусмотрены. Но к чемпионату мира по футболу планируется провести ремонт там, где это необходимо.

Депутат Станислав Прокопович также обратил внимание на аварийное состояние павильона, который находится на повороте к поселку березовая Пойма. По его словам, бетонное перекрытие постройки провисло и может рухнуть.

«Поскольку денег на замену павильонов нет, лучше вообще снести опасную конструкцию», — сказал Прокопович. Члены комиссии пообещали решить данный вопрос.

Кроме того, как сообщил Ухабин, заключено концессионное соглашение с инвестором на монтаж так называемых «умных остановок». Они будут оснащены видеокамерами, электронными табло, тревожными кнопками и интерактивными картами. Как отметил Ухабин, такие павильоны станут «островками безопасности» для нижегородцев и гостей города.

«В рамках месячника по благоустройству существующие остановочные павильоны также будут очищены от несанкционированной рекламы, отремонтированы и покрашены. Также на сегодняшний день на остановках требуется установить 863 урны для сбора мусора», — рассказал Ухабин.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и связи Алексей Гойхман в свою очередь подчеркнул, что вопрос о содержании остановочных павильонов рассматривается уже не первый год.

«Состояние конструкций оставляет желать лучшего. Но у профильного департамента есть определенные планы по ремонту павильонов к чемпионату мира. Что касается дальнейшей стратегии работы в данном направлении, то, к сожалению, конкретики пока нет. На следующем заседании комиссии мы планируем заслушать информацию по установке «умных» павильонов в рамках концессионного соглашения. Такие остановки действительно очень удобны», — сказал Гойхман.

Напомним, реклама на нижегородских остановках будет выполнена в едином стиле.