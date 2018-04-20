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В Нижнем Новгороде не хватает 145 остановочных павильонов
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В Нижнем Новгороде не хватает 145 остановочных павильонов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
145 павильонов для пассажиров на остановках общественного транспорта требуется разместить в Нижнем Новгороде. Еще 346 существующих конструкций нуждаются в ремонте. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин на заседании постоянной комиссии по транспорту и связи 20 апреля.
По его словам, на сегодняшний день в городе всего 1009 остановочных павильонов. Средства на установку новых и замену устаревших в настоящее время не предусмотрены. Но к чемпионату мира по футболу планируется провести ремонт там, где это необходимо.
Депутат Станислав Прокопович также обратил внимание на аварийное состояние павильона, который находится на повороте к поселку березовая Пойма. По его словам, бетонное перекрытие постройки провисло и может рухнуть.
«Поскольку денег на замену павильонов нет, лучше вообще снести опасную конструкцию», — сказал Прокопович. Члены комиссии пообещали решить данный вопрос.
Кроме того, как сообщил Ухабин, заключено концессионное соглашение с инвестором на монтаж так называемых «умных остановок». Они будут оснащены видеокамерами, электронными табло, тревожными кнопками и интерактивными картами. Как отметил Ухабин, такие павильоны станут «островками безопасности» для нижегородцев и гостей города.
«В рамках месячника по благоустройству существующие остановочные павильоны также будут очищены от несанкционированной рекламы, отремонтированы и покрашены. Также на сегодняшний день на остановках требуется установить 863 урны для сбора мусора», — рассказал Ухабин.
Председатель постоянной комиссии по транспорту и связи Алексей Гойхман в свою очередь подчеркнул, что вопрос о содержании остановочных павильонов рассматривается уже не первый год.
«Состояние конструкций оставляет желать лучшего. Но у профильного департамента есть определенные планы по ремонту павильонов к чемпионату мира. Что касается дальнейшей стратегии работы в данном направлении, то, к сожалению, конкретики пока нет. На следующем заседании комиссии мы планируем заслушать информацию по установке «умных» павильонов в рамках концессионного соглашения. Такие остановки действительно очень удобны», — сказал Гойхман.
Напомним, реклама на нижегородских остановках будет выполнена в едином стиле.
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