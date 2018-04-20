В СЗФО ввели сезонный запрет на лов рыбы

Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства заявило 20 апреля о введении сезонного запрета на лов рыбы на всех водных объектах СЗФО. Прежде всего запрет касается Санкт-Петербурга , Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

В пресс-службе Росрыболовства напомнили, что нарушение данного запрета может повлечь привлечение к административной ответственности (штраф от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи водных биологических ресурсов). Бывают случаи, когда материалы в отношении злостных нарушителей передаются в органы дознания с перспективой возбуждения уголовных дел.

Вылов рыбы запрещен в зависимости от сорта и водоемов, в основном, с момента распаления льда или с 20 мая до конца июня.

Исключение составляет протока между озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также протока между озерами Айране и Кармаланъярви. Там запрет вводится с 20 апреля и действует до 1 ноября.

Щуку в большинстве водоемов региона можно будет ловить после 31 мая, судака, леща, хариуса после 15 июня. Ловля раков разрешена с 15 июля.