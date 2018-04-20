Ещё
В СЗФО ввели сезонный запрет на лов рыбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СЗФО ввели сезонный запрет на лов рыбы 

Российская Газета 1 час назад
Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства заявило 20 апреля о введении сезонного запрета на лов рыбы на всех водных объектах СЗФО. Прежде всего запрет касается Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.
В пресс-службе Росрыболовства напомнили, что нарушение данного запрета может повлечь привлечение к административной ответственности (штраф от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи водных биологических ресурсов). Бывают случаи, когда материалы в отношении злостных нарушителей передаются в органы дознания с перспективой возбуждения уголовных дел.
Вылов рыбы запрещен в зависимости от сорта и водоемов, в основном, с момента распаления льда или с 20 мая до конца июня.
Исключение составляет протока между озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также протока между озерами Айране и Кармаланъярви. Там запрет вводится с 20 апреля и действует до 1 ноября.
Щуку в большинстве водоемов региона можно будет ловить после 31 мая, судака, леща, хариуса после 15 июня. Ловля раков разрешена с 15 июля.
Российская Газета: последние новости
Псковитянка наказала приставов за свой несостоявшийся отпуск Государство проведет целевые закупки у компаний под санкциями РФ и Беларусь к 1 июля интегрируют системы электронной ветсертификации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора113
Шойгу выступил с заявлением по Сирии105
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей553
В России начнут летать стоя86
«Весь салон залит кровью»152
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение