Топ-10 событий недели в регионах России. Бездомный замминистра, башкирский «недокиллер» и массовые аресты в Сочи

10. Не виноватые мы, или обыкновенный суицид

Замыкает нашу десятку новость из Санкт-Петербурга , где местный ФСИН настаивает на суициде бизнесмена Пшеничного

Большой резонанс получила ситуация вокруг смерти петербургского коммерсанта Валерия Пшеничного в СИЗО, в феврале его нашли повешенным в камере. На этой неделе УФСИН завершило проверку, ведомство утверждает, что все обстоятельства указывают на суицид. Гендиректор АО «НовИТ ПРО» Пшеничный и заместитель главного инженера « Адмиралтейских верфей Глеб Емельченков были задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они похитили не менее 100 млн рублей, завысив стоимость контракта с Минобороны РФ по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки проекта 636 «Варшавянка».

Адвокат Пшеничного Лариса Фон-Арев:

«Что касается ссылки на то, что Пшеничного осматривали (до смерти), и никаких телесных повреждений не было. Это вызывает у меня недоверие. Материалы служебной проверки по факту смерти Пшеничного нам не предоставляли. Уголовное дело о доведении его до самоубийства возбуждено без получения результатов какой-либо экспертизы. Полагаю, на основании справки о смерти, где причина смерти не уточнена. Полагаю, следователь в рамках уголовного дела проверяет на причастность сотрудников учреждения. Нужно обратить внимание и на то, что перед его смертью в изоляторе на несколько часов было выключено электричество, и нет записи того, что происходило около его камеры. Поэтому нет сложности и необходимости, чтобы такое серьезное учреждение, как СИЗО, находилось несколько часов без света. Эти обстоятельства крайне настораживают и подтверждают подозрения о насильственной смерти Пшеничного»

9. Мой адрес не Крым и не улица, или замминистра без гражданства

Предпоследние в нашем списке — крымчане и их удивительный замминистра информации и внутренней политики

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Максим Балацкий, будет лишен гражданства России за предоставление заведомо ложных сведений алуштинскому городскому суду о проживании на территории Республики Крым до 18 марта 2014 года. В понедельник, 16 апреля, Максим Балацкий проиграл в Киевском районном суде процесс против сотрудников УФСБ РК, установивших, в результате следственных мероприятий, предоставление ложных сведений о проживании Балацкого на территории Республики Крым до 18 марта 2014 года. Решение Киевского районного суда может быть обжаловано в Верховном Суде РК.

«Это совершенно нормальная ситуация для Крыма. В Период с 2014 по 2015 годы подобным образом гражданство России получило огромное количество граждан Украины . В их числе как откровенные проходимцы и аферисты, так и далеко не лояльных нашему государству люди — украинские националисты. Это большая проблема. Я лично передавал в соответствующие органы списки из более чем трех тысяч человек, получивших гражданство РФ в Крыму подобным образом».

8. Сотни обысков, десятки задержаний, или «строительные посадки»

Восьмую строчку хит-парада также удерживают южане — массовые аресты в Краснодаре Сочи коснулись двух вице мэров и главного архитектора

В Краснодаре и Сочи 17-18 апреля проведено 97 обысков, 15 человек задержаны. Это — первые итоги работы прокуроров, следователей, правоохранителей по наведению порядка в строительной сфере региона, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры. Всего же в этом месяце было возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при строительстве многоквартирных домов с участием граждан. В ходе расследования были вскрыты мошеннические действиям и незаконная предпринимательская деятельность застройщиков, а также выявлены случаи превышения служебных полномочий чиновниками, дачи экспертами ложных заключений о соответствии проблемных объектов строительным нормам и требованиям безопасности. В числе задержанных: первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок , вице-мэра Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Паламарчук , директор Департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков . В прокуратуре Адлерского района Сочи после проверки работы ее сотрудников произошли кадровые перестановки: три прокурора уволились по собственному желанию.

Подлесный Геннадий , руководитель Центра прикладной социологии и политологии, член Общественной палаты Кубани:

«Инициированная президентом борьба с коррупцией будет продолжаться весь его полный срок. А нужно понимать, что сейчас мы видим продолжение политики по наведению порядка, стартовавшей несколько лет назад. Однако, в связи с усилением внешнеполитической нестабильности и давления на экономику РФ, сейчас возросла потребность в интенсификации борьбы с коррупцией, что мы и видим. Кампания просто набирает новые обороты и выходит на новые круги. Сейчас все идет по нарастающей и теперь уже задерживаются крупные представители бизнеса и власти, причастные к коррупции и мошенничеству. Мы неизбежно придем к тому, о чем говорил Владимир Владимирович: на высоких должностях воровать станет не престижно».

7. Самый смелый губернатор, или все флаги в гости

Анатолий Гагарин: Глава Югры Наталья Комарова посетила Сирию . Она стала первым российским губернатором, побывавшим в этой стране. Как стало известно по итогам визита, президент Сирии Башар Асад принял решение нанести ответный визит. Дата визита пока неизвестна. Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества

«Во всей этой поездке есть очевидные экономические перспективы для России и Югры, в частности. Оба региона — нефтедобывающие, поэтому сотрудничество в этой сфере вполне уместно и понятно. Более того, сейчас Сирия — перспективный рынок и для других сфер. Дело в том, что по заявлению Асада, объем необходимого финансирования для восстановления инфраструктуры САР сейчас оценивается в 400 млрд долларов. Таким образом, заключение разного рода гражданских контрактов с Сирией — важный шаг. Есть в этом и политические бонусы для Югры. Участие в делегации губернатора Комаровой явно выделяет ее в общем списке руководителей регионов, добавляя веса на политической арене. Что же касается возможного ответного визита Асада в ХМАО, который анонсировали власти, то тут все понятно. Вряд ли он приедет погостить или посмотреть на красоты Западной Сибири. Скорей всего, были заключены предварительные договоренности и уже сюда он приедет для ознакомления с нюансами и, вероятно, заключения каких-то договоров».

6. Господа, вы банкроты, или трудный путь к спасению

«Процедура банкротства довольно жесткая в России. Но везде в мире это путь к спасению предприятия. Имеется в виду, скорее всего, укрупнение предприятия в рамках «Ростеха». Этот процесс давно идет в России, в частности, в госкорпорациях. Хуже от этого не становится. Процесс полезен. Что-то, возможно, будет сокращаться, что-то реорганизовываться. Но такие процессы идут даже в успешных фирмах».

5. Бабам — цветы, депутатам — мороженое, или кушайте — не обкапайтесь

А в Ульяновской области самые хитрые депутаты — только там они догадались есть мороженое за счет бюджета. Заслуженное пятое место.

Прокуратура Ульяновской области в процессе прокурорской проверки органов МСУ обнаружила факты грубых нарушений требований антикоррупционного законодательства в деятельности городской думы Димитровграда. По представленным в отдел по бухучету гордумы кассовым чекам депутаты получали денежные компенсации за бензин для личных автомобилей, а также сигареты, напитки и даже мороженое. По мнению прокуратуры, эти расходы не были связаны с исполнением депутатских полномочий. Пока известны фамилии шести депутатов, из которых трое — члены «Единой России» , двое — члены КПРФ и один — от «Справедливой России» . Однако прокуратура пообещала установить всех депутатов, возмещавших расходы таким образом.

«Где мороженое — там наличка. Думаю, таким образом шло обналичивание ресурсов. Бессовестных людей везде много — хоть в Димитровграде, хоть в Воронеже, хоть в Нижнем Новгороде. К сожалению, некоторые из них становятся депутатами. Я лично знаком с губернатором Ульяновской области, он бывший милиционер, достаточно прогрессивный человек и руководитель. Я, честно говоря, не очень понимаю, как он допустил такое, чтобы депутаты занимались таким примитивным казнокрадством. Клятву дают абсолютно все депутаты. Мы говорим о том, чтобы интересы избирателей ставить выше собственных. Но некоторые идут в депутаты для решения своих меркантильных вопросов».

4. Загнанный в угол — укусит, или убийцы и поклонники

На четвертом месте — башкирский школьник, который напал на учителя и одноклассников

Ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Себе он также нанес ножевое ранение, пытаясь покончить с собой.

На странице в соцсети «ВКонтакте» школьника, напавшего с ножом на одноклассников и учительницу, размещены фотографии и видео на тему убийств и ненависти. Непосредственно перед нападением он опубликовал видео о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в США

«Дело в том, что до трагедии подростки открыто рассказывали о своей ненависти к окружающим. Если проследить их записи в социальных сетях, можно увидеть, что они постоянно пишут о своих проблемах, травле в школе, непонимании со стороны взрослых. И отсутствие какой-либо помощи. Неудивительно, что в качестве своих героев они выбирают Дилана и Эрика — тех самых ребят из Колумбайна, которые «отомстили» за всех подростков, подвергшихся травле в школе.

Со стороны Роскомнадзора следовало бы отслеживать и закрыть такие группы, а не блокировать Telegram. Группы убийств, в большинстве своем, находятся в социальных сетях в открытом доступе. Роскомнадзору же, выходит, проще заблокировать всю социальную сеть, чем выявлять опасные группы»?

3. Тебя «посодют», а ты не воруй, или взятка за смерть

Переходим к первой тройке. На третьем месте хит-парада новость из Нижнего Новгорода, где на бывшего сити-менеджера и его зама завели уголовное дело

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело на бывших главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова . Им вменяется получение в 2012–2013 годах взятки в размере 17 млн рублей за содействие предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг. Кроме бывших чиновников и предполагаемого взяткодателя в деле упоминаются три посредника и «иные неустановленных лица». В настоящее время бывший сити-менеджер объявлен в розыск, следствие вышло в суд за арестом Владимира Привалова и еще двух обвиняемых. К слову, по событиям 2012–2013 годах следователи дважды проводили проверку во время следствия по резонансному делу о продаже муниципальных акций ОАО «ТЭК-НН», но тогда был вынесен отказной материал. Сейчас эту историю реанимировали.

Политолог Виктор Лысов:

«Похоже, что это вообще какая-то повсеместная картина в стране. Связано ли это с таким явлением, как чистка? Нет, сейчас все просто начинают наводить порядок, тем более что теперь у нас будут новые прокуроры, усиливаются слухи и подтвержденная информация со стороны Валентины Ивановны Матвиенко о сращивании вновь прокуратуры и Следственного комитета. У них идет какая-то жизнь, и они усиливают деятельность по спущенным указивкам. Например, нетрудовые доходы, несоответствие расходов доходам — Роман Лаптев (арзамасский депутат, квартиру которого суд обратил в доход государства, — прим. ред.). Снова какие-то данные, связанные с будущим приговором Олегу Валентиновичу Сорокину (бывший зампредседателя законодательного собрания Нижегородской области — прим. ред.). А Кондрашов тут «попал под раздачу». Думаю, что никакого заказа тут нет, а есть четкое указание органов поднять все дела, перепроверить. И дело тут не в Кондрашове или Сорокине».

2. С вещами на выход, или кто здесь временный

«Во-первых, врио должен продемонстрировать свою власть. Во-вторых, это не зачистка, а, скорее, сигнал остальному пулу, которые были близки к бывшему губернатору. Степень эффективности этих отставок сомнительна, особенно это касается агропромышленного комплекса. О степени ее необходимости в данный момент знает только сам Цивилев, но мне кажется, что в отношении сельского хозяйства это поспешное решение. Что касается внутренних чиновников вроде Мартусова и Макеева, то эти люди были очень близки к Аману Гумировичу и оставлять их при себе, это все равно, что быть «под лупой». Так что их отставка не вызывает удивления».

1. Ешьте сами с волосами, или столичный мусор нам не нужен!

И, наконец, нестареющая мусорная тема. Тысячи ярославцев вышли на митинг против московского мусора. Эта новость — безусловный лидер нашего Топ-10 В среду, 18 апреля, на несанкционированный митинг в центре Ярославля вышли около тысячи человек. Они протестовали против планов областных властей принимать мусор из Москвы на полигон «Скоково», расположенный в нескольких километрах от Ярославля. Протестную акцию организовал обком КПРФ.

Самым популярным лозунгом был «Нет московскому мусору в Ярославле» и его вариации. Кроме того, на митинге звучали требования отставки губернатора Дмитрия Миронова . Глава региона сейчас находится в отпуске.

Власти не стали разгонять митинг, но попытались помешать его проведению. Они устроили на том же месте и в то же время акцию по сбору макулатуры. Однако вскоре им пришлось свернуть это мероприятие.

Вчера власти региона признали, что отходы из Москвы ежедневно ввозятся на полигон. Зампред областного правительства Роман Колесов рассказал, что на «Скоково» ежедневно поступает 320 тонн столичного мусора.

Также вчера в городе начал работу координационный совет «Мусорная оборона». Там собрались активисты, выступающие против ввоза в область отходов из Москвы.

«Митинг предъявил ультиматум губернатору Миронову и московским варягам, которые вместо обещанных московских миллионов ввозят в Ярославль 200 тыс. тонн московского мусора. Если ввоз мусора из Москвы не будет остановлен, то созданный Комитет народной обороны Ярославля проведет акции гражданского сопротивления»