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Минкультуры в 2016 году передало ФСБ документы по «Седьмой студии»
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Минкультуры в 2016 году передало ФСБ документы по «Седьмой студии» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство культуры в 2016 году предоставило документы по проекту «Седьмая студия» по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.
Ранее газета РБК сообщила, что Минкультуры в 2016 году направило письмо в ФСБ, в котором говорилось, что в целях проверки расходования субсидий «Седьмой студии» ведомство направляет документы и отчеты о расходовании бюджетных средств.
"Минкультуры предоставило эти документы по запросу ФСБ в апреле 2016 года", — сказали в пресс-службе.
Министерство предоставило отчеты о расходах, творческие отчеты и другие документы, а также копии соглашений с «Седьмой студией». «Документы были запрошены у АНО „Седьмая студия“ в целях поверки использования субсидий, выделенных из федерального бюджета на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта „Платформа“, — добавили в ведомстве.
В мае 2017 года в столичном театре „Гоголь-центр“ и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации „Седьмая студия“. Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор „Гоголь-центра“ Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер „Седьмой студии“ Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
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