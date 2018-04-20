Минкультуры в 2016 году передало ФСБ документы по «Седьмой студии»

Ранее газета РБК сообщила, что Минкультуры в 2016 году направило письмо в ФСБ, в котором говорилось, что в целях проверки расходования субсидий «Седьмой студии» ведомство направляет документы и отчеты о расходовании бюджетных средств.

"Минкультуры предоставило эти документы по запросу ФСБ в апреле 2016 года", — сказали в пресс-службе.

Министерство предоставило отчеты о расходах, творческие отчеты и другие документы, а также копии соглашений с «Седьмой студией». «Документы были запрошены у АНО „Седьмая студия“ в целях поверки использования субсидий, выделенных из федерального бюджета на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта „Платформа“, — добавили в ведомстве.