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Беларусь и Россия согласовали проект малого соглашения о визах
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Беларусь и Россия согласовали проект малого соглашения о визах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Эксперты Беларуси и России практически согласовали проект так называемого малого соглашения о взаимном признании виз, которое предполагает обеспечение беспрепятственного транзита иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу в РФ в нынешнем году. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
"Проект «малого спортивного соглашения» будет действовать на период проведения соревнований (ЧМ по футболу-2018 — прим.ред) и позволит обеспечить беспрепятственный транзит болельщиков", — отметил Бегун, передает ТАСС.
Представитель МВД Беларуси принял участие в заседании межгосударственной межведомственной группы в Москве, на котором обсуждался вопрос подготовки межправительственного соглашения о взаимном признании виз.
Ранее сообщалось, что Минск и Москва завершили техническую работу по соглашению о визах.
Беларусь и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии.
Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщал, что РБ предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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