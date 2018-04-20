Маленьким жителям Войковского рассказали о первооткрывателях космоса 

Классный час «Они были первыми» 11 апреля провели для семиклассников школы №717 Войковского. Ребята читали стихи, рассказы и увидели презентации о знаменитых космонавтах.
— Учащиеся с гордостью рассказывали о первом космонавте Юрии Гагарине, с восхищением вспоминали полет женщины-космонавта Валентины Терешковой. Вспомнили и о собаках-космонавтах Белке и Стрелке, — поделился один из организаторов.
Также дети посмотрели презентацию о конструкторе космических кораблей, главном организаторе производства ракетно-космической техники Сергее Королеве. (ео)