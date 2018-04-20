В Новгородской области планируют посадить саженцы земляники в стерильном субстрате

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. / ТАСС /. Новгородский филиал «Россельхозцентра» запустил проект по выращиванию земляники в стерильном субстрате, чтобы избежать заражения вирусами, рассказал в пятницу ТАСС руководитель новгородского филиала «Россельхозцентра» Андрей Матов.

По его словам, как правило, размножением растений занимаются в полевых условиях, где они подвержены вирусам, распространению паразитов, что в дальнейшем влияет на урожай.

"Мы берем оздоровленные растения земляники, тиражируем и доводим до исходного посадочного материала.

У нас сейчас растения находятся в пробирках, затем пересаживаем в стерильный субстрат, соприкосновения с землей не будет — это поможет избежать заражения", — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что некоторые фермеры уже заинтересовались новинкой.

По словам Матова, специалисты новгородского филиала к августу планируют получить порядка 5 тыс. оздоровленных растений земляники, готовых к высадке.

"Три-четыре года личное подсобное хозяйство или фермер могут быть спокойны за урожай. На Северо-Западе трудно найти чистый здоровый материал и цена варьируется от 50 до 70 руб. за одно растение. Мы планируем предложить не выше чем за 35 руб", — рассказал Матов.

Новгородский филиал «Россельхозцентра» уже реализует аналогичный проект по выращиванию семян картофеля на безвирусной основе. Три местных фермера таким способом получили порядка 15 тонн клубней в питомниках размножения первого года. В дальнейшем планируется таким же способом получать семена малины.