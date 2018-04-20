Ещё
В Новгородской области планируют посадить саженцы земляники в стерильном субстрате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новгородской области планируют посадить саженцы земляники в стерильном субстрате 

ТАСС 2 часа назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Новгородский филиал «Россельхозцентра» запустил проект по выращиванию земляники в стерильном субстрате, чтобы избежать заражения вирусами, рассказал в пятницу ТАСС руководитель новгородского филиала «Россельхозцентра» Андрей Матов.
По его словам, как правило, размножением растений занимаются в полевых условиях, где они подвержены вирусам, распространению паразитов, что в дальнейшем влияет на урожай.
"Мы берем оздоровленные растения земляники, тиражируем и доводим до исходного посадочного материала.
У нас сейчас растения находятся в пробирках, затем пересаживаем в стерильный субстрат, соприкосновения с землей не будет — это поможет избежать заражения", — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что некоторые фермеры уже заинтересовались новинкой.
По словам Матова, специалисты новгородского филиала к августу планируют получить порядка 5 тыс. оздоровленных растений земляники, готовых к высадке.
"Три-четыре года личное подсобное хозяйство или фермер могут быть спокойны за урожай. На Северо-Западе трудно найти чистый здоровый материал и цена варьируется от 50 до 70 руб. за одно растение. Мы планируем предложить не выше чем за 35 руб", — рассказал Матов.
Новгородский филиал «Россельхозцентра» уже реализует аналогичный проект по выращиванию семян картофеля на безвирусной основе. Три местных фермера таким способом получили порядка 15 тонн клубней в питомниках размножения первого года. В дальнейшем планируется таким же способом получать семена малины.
ТАСС: последние новости
Хейли в связи с утверждениями о санкциях против РФ заявила, что ничего не путает На должность главы Калининграда отобрали трех кандидатур Евродепутат от "Национального фронта": удар Запада по Сирии усилил позиции боевиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора115
Шойгу выступил с заявлением по Сирии109
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей558
В России начнут летать стоя87
«Весь салон залит кровью»152
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение