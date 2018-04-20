«Белых каски» занимались медицинским обслуживанием боевиков — журналист

В центральном офисе «Белых касок» находились всего 30 противогазов

«Моя команда сирийцев как раз занималась расследованием этого (якобы произошедших химических атак — прим.ред). Там они находили центральные офисы. В них находили списки тех, кому «Белые каски» оказывали помощь. И 90% тех, кто проходил через их офисы, получали от них медикаменты. И что касается медикаментов: 95% медикаментов предназначались для, скажем так, ликвидации и помощи при пулевых ранениях. Это была группа, которая имела поддержку через арабские страны, занималась медицинским обслуживанием боевиков, это ни для кого не секрет», — рассказал Пегов.

Помимо медикаментов в офисе «Белых касок» были обнаружены новые противогазы.

«В офисе «Белых касок» было найдено ровно 30 противогазов… Противогазы были новые», — отметил Пегов.

«Белые каски» недавно распространили видеоролики с «последствиями» якобы химической атаки в сирийском городе Дума . На записях представители организации обливают водой детей, тем самым якобы оказывая им первую помощь после соприкосновения с отравляющими веществами. Однако позже один из участников постановки, попавший в кадр, рассказал, как на самом деле проходили «съемки» данного эпизода. Мальчика по имени Хасан Диаб и нескольких других детей криками согнали в приемный покой больницы и облили водой из шланга, снимая происходящее на видео. Отсняв все необходимое, сотрудники организации уехали.

Великобритания и Фейковая запись с последствия «химической атаки» от «Белых касок» стала поводом для стран Запада нанести массированный ракетный удар по Сирии. США Франция выпустили по САР более 100 ракет, не дождавшись результатов отчетов ОЗХО и не имея никаких доказательств газовой атаки, кроме вирусного видео «Белых касок».

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