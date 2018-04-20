Главный офис «Мои документы» принял 4 тыс. заявлений о регистрации транспорта за три месяца работы

Флагманский офис «Мои документы» принял 4 тыс. заявлений о регистрации транспортного средства за три месяца, сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

«За три месяца работы флагманского офиса уже 4 тыс. москвичей зарегистрировали автомобиль в центре госуслуг. Постановка автомобиля на учет во флагмане пользуется популярностью у москвичей. Ежедневно сотрудники ГИБДД могут принять до 120 заявителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для удобства жителей предзапись осуществляется через Единый портал государственных услуг или портал мэра и правительства Москвы . На портале госуслуг запись возможна на следующий календарный день, на портале мэра и правительства столицы доступна возможность записи в онлайн-режиме на любое свободное время, в том числе текущего дня, а также, если заявитель не успевает к назначенному часу, доступен перенос записи, без ограничения количества бронирований.

«После оформления предварительной записи собственник автомобиля может к назначенному времени подъехать в торговый центр «Афимолл Сити», где оборудована бесплатная парковка (зона парковки «А») для получателей услуги и площадка для осмотра транспортных средств, которая особенно удобна в холодное время года. Флагманский офис «Мои документы» работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Пресненская набережная, д. 2», — напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что флагманский центр «Мои документы» на Пресненской набережной открылся 15 января 2018 г.