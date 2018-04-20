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Главный офис «Мои документы» принял 4 тыс. заявлений о регистрации транспорта за три месяца работы
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Главный офис «Мои документы» принял 4 тыс. заявлений о регистрации транспорта за три месяца работы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Флагманский офис «Мои документы» принял 4 тыс. заявлений о регистрации транспортного средства за три месяца, сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.
«За три месяца работы флагманского офиса уже 4 тыс. москвичей зарегистрировали автомобиль в центре госуслуг. Постановка автомобиля на учет во флагмане пользуется популярностью у москвичей. Ежедневно сотрудники ГИБДД могут принять до 120 заявителей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для удобства жителей предзапись осуществляется через Единый портал государственных услуг или портал мэра и правительства Москвы. На портале госуслуг запись возможна на следующий календарный день, на портале мэра и правительства столицы доступна возможность записи в онлайн-режиме на любое свободное время, в том числе текущего дня, а также, если заявитель не успевает к назначенному часу, доступен перенос записи, без ограничения количества бронирований.
«После оформления предварительной записи собственник автомобиля может к назначенному времени подъехать в торговый центр «Афимолл Сити», где оборудована бесплатная парковка (зона парковки «А») для получателей услуги и площадка для осмотра транспортных средств, которая особенно удобна в холодное время года. Флагманский офис «Мои документы» работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Пресненская набережная, д. 2», — напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что флагманский центр «Мои документы» на Пресненской набережной открылся 15 января 2018 г.
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