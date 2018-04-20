Суд отклонил иск участников «Уральских пельменей» к бывшему директору шоу

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 апр — РИА Новости . Иск участников творческого объединения «Уральские пельмени» к бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому оставлен без удовлетворения, сообщается в пятницу на сайте Свердловского арбитражного суда.

"В иске отказать полностью", — говорится на сайте регионального арбитража.

Участники шоу просили признать недействительным договор между ТО «Уральские пельмени» и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также требовали обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения. Первоначально сумма иска составляла 28 миллионов рублей, но на заседании 26 марта суд по ходатайству истцов увеличил денежное требование к Нетиевскому до 39,6 миллиона рублей.