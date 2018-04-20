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Занятия по вокалу для пенсионеров стартовали в школе на Фестивальной
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Занятия по вокалу для пенсионеров стартовали в школе на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Пенсионеров Ховрина приглашают на бесплатные занятия по вокальному мастерству, которые проходят в музыкальной школе имени Хачатуряна, расположенной на Фестивальной улице. Уроки проводятся в рамках программы «Московское долголетие». Об этом сообщили в ТЦСО «Ховрино».
— Психологи не перестают утверждать, что наилучшим способом повышения качества собственной жизни является обыкновенная радость ей. Пение представляет собой тот инструмент, благодаря которому можно почувствовать радость жизни, — уточнили в ТЦСО.
Чтобы стать участником программы и заниматься вокалом, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу: ул. Флотская, 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок 8 (495) 454-15-28. Напомним, школа имени Хачатуряна находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 61б. (то)
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