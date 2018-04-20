Не скостили ни дня: мосейцевские «матушки» ответят по полной за смерть девочки

Сегодня в ярославском областном суде вновь состоялось заседание по делу о Мосейцево. На этот раз осуждённые за издевательства над детьми матушки приюта Гусманова, Семёнова и Любимова подавали апелляцию с просьбой изменить приговор. И сегодня слушали решение суда по видеосвязи (они находятся в ярославском СИЗО ).

— Суд принял решение оставить все три приговора в силе, — огласил приговор судья.

В итоге «матушкам» мосейцевского приюта в силе оставили их сроки — Гусмановой 12 лет колонии, Любимовой — пять, Семеновой — пять с половиной.

Женщины приняли приговор спокойно. В отличие от их защитников.

— Нашли кого сажать! Бабушек посадили! Других-то злодеев нет! — сказали, выйдя из зала заседаний адвокаты.