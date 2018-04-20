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Не скостили ни дня: мосейцевские «матушки» ответят по полной за смерть девочки
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Не скостили ни дня: мосейцевские «матушки» ответят по полной за смерть девочки 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня в ярославском областном суде вновь состоялось заседание по делу о Мосейцево. На этот раз осуждённые за издевательства над детьми матушки приюта Гусманова, Семёнова и Любимова подавали апелляцию с просьбой изменить приговор. И сегодня слушали решение суда по видеосвязи (они находятся в ярославском СИЗО).
— Суд принял решение оставить все три приговора в силе, — огласил приговор судья.
В итоге «матушкам» мосейцевского приюта в силе оставили их сроки — Гусмановой 12 лет колонии, Любимовой — пять, Семеновой — пять с половиной.
Женщины приняли приговор спокойно. В отличие от их защитников.
— Нашли кого сажать! Бабушек посадили! Других-то злодеев нет! — сказали, выйдя из зала заседаний адвокаты.
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