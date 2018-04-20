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Эксперты выясняют причину массового замора рыбы под Саратовом
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Эксперты выясняют причину массового замора рыбы под Саратовом 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Пробы воды отобраны специалистами минприроды региона из пруда Ершова Саратовской области.
Напомним, ранее интернет-издание «Новости Саратова» сообщило со ссылкой на очевидцев о жалобе жителей города Ершов на массовую гибель рыбы в местном пруду. Многие связали экологическое ЧП с забитыми канализационными стоками в населенном пункте.
Министерство природы Саратовской области отреагировало на сигнал и командировало в Ершов своих экспертов, которые осмотрели место происшествия и взяли пробы воды на анализы. Пока, со слов специалистов, делать какие-то выводы рано, но рыба могла задохнуться от толстого слоя льда, в котором не было лунок для поступления кислорода.
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