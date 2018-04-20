В самарском отделении «Райффайзенбанка» устранили технический сбой 

В Самаре вновь заработали банкоматы в региональных отделениях «Райффайзенбанка». Днем в пятницу, 20 апреля, специалисты устранили проблемы, возникшие при выдаче наличных и интернет-переводах.
До этого держатели карт не могли снять деньги даже через банкоматы партнеров. Утром корреспондент 63.ru попробовал воспользоваться аппаратом Сбербанка, но терминал выдал сообщение, что «операция временно не может быть выполнена».
С аналогичными проблемами столкнулись жители Екатеринбурга и Новосибирска.
— У нас произошел технический сбой. Пришлось поднимать сервисы. Приносим свои извинения, — уточнили на горячей линии.
В службе техподдержки также отметили, что проблемы в работе банкоматов не связаны с мерами Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram и блокировке IP-адресов.