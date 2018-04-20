В самарском отделении «Райффайзенбанка» устранили технический сбой

Самаре вновь заработали банкоматы в региональных отделениях «Райффайзенбанка» . Днем в пятницу, 20 апреля, специалисты устранили проблемы, возникшие при выдаче наличных и интернет-переводах.

До этого держатели карт не могли снять деньги даже через банкоматы партнеров. Утром корреспондент 63.ru попробовал воспользоваться аппаратом Сбербанка , но терминал выдал сообщение, что «операция временно не может быть выполнена».

Новосибирска. С аналогичными проблемами столкнулись жители Екатеринбурга

— У нас произошел технический сбой. Пришлось поднимать сервисы. Приносим свои извинения, — уточнили на горячей линии.