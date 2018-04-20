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РУСАЛ предупредил о массовых сокращениях
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РУСАЛ предупредил о массовых сокращениях 

News.ru 1 час назад
Фото: ЕАН
Российская компания РУСАЛ уже в июне на фоне санкций США может сократить до 10-15% работников Братского и Иркутского алюминиевых заводов, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что такое развитие событий возможно в том случае, если компании не удастся реализовать в Китай объемы алюминия, которые ранее экспортировались в других направлениях.
Основным рынком реализации для РУСАЛа является ЕС, на его долю приходится 45% продаж, на США, страны Азии и внутренний рынок — по 18%.
Напомним, что на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи 18 апреля акции российской компании РУСАЛ начали расти.
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