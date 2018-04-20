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Свыше 6 миллионов кур подмосковных производителей застрахованы
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Свыше 6 миллионов кур подмосковных производителей застрахованы 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Под страховой защитой находится более 6 миллионов кур подмосковных производителей «Петелинская птицефабрика» и «Моссельпром», сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейший в России подмосковный производитель мясной продукции ГК «Черкизово» застраховал более 18 миллионов кур на принадлежащих компании предприятиях, расположенных в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.
Ответственность страховой компании по договору составляет 1,47 миллиарда рублей. Птица застрахована от риска утраты поголовья.
Под страховой защитой теперь находится более 6 миллионов птицы таких крупных производителей Московской области, как  ЗАО «Петелинская птицефабрика»
ЗАО «Моссельпром»
Группы компаний «Черкизово». В бюджете региона предусмотрены средства для выплаты им субсидии по этому виду поддержки. Мы и дальше будем возмещать сельхозтоваропроизводителям Московской области часть затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования животных
Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее Андрей Разин заявлял, что Московская область находится в лидерах по количеству застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, и на третьем месте в рейтинге регионов, увеличивших поголовье животных по договорам сельскохозяйственного страхования, просубсидированных в 2017 году. Это в 10,9 раз больше по сравнению с 2016 годом.
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