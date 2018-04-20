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Более 6 млн подмосковных куриц застраховали от риска утраты поголовья
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Более 6 млн подмосковных куриц застраховали от риска утраты поголовья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковные производители застраховали более 6 миллионов куриц от риска утраты поголовья, власти и дальше планируют возмещать часть затрат на уплату страховых премий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейший в России подмосковный производитель мясной продукции ГК «Черкизово» застраховал более 18 миллионов кур на принадлежащих компании предприятиях, расположенных в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Ответственность страховой компании по договору составляет 1,47 миллиарда рублей. Птица застрахована от риска утраты поголовья.
«Под страховой защитой теперь находится более 6 миллионов птиц таких крупных производителей Московской области, как ЗАО «Петелинская птицефабрика», ЗАО «Моссельпром» Группы компаний «Черкизово». В бюджете региона предусмотрены средства для выплаты им субсидии по этому виду поддержки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Он отметил, что власти региона и дальше будут возмещать сельхозтоваропроизводителям Московской области часть затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования животных.
Ранее Разин заявлял, что Московская область находится в лидерах по количеству застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, и на третьем месте в рейтинге регионов, увеличивших поголовье животных по договорам сельскохозяйственного страхования, просубсидированных в 2017 году.
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