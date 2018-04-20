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Рогозин поручил начать строительство второй стартовой площадки для «Ангары» на космодроме Восточный
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Рогозин поручил начать строительство второй стартовой площадки для «Ангары» на космодроме Восточный 

Rambler News Service 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил начать строительство второго стартового стола под ракету «Ангар» на космодроме Восточный, сообщает в пятницу РИА «Новости».
«Самый главный вопрос на повестке — как можно быстрее развернуть работы второго этапа, то есть строительство стартовой площадки под «Ангару», технического комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Обязательно нужно начать стройку в мае этого года», — сказал Рогозин в режиме видеоконференции в ходе заседания комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.
Кроме того, вице-премьер также поручил создать постоянно действующий оперативный штаб на месте строительства.
«Нам нужно с середины мая развернуть оперативный штаб на самом космодроме, чтобы все должностные лица работали там, чтобы все решения принимались на месте, чтобы бумаги туда-сюда не гоняли», — добавил Рогозин.
В мае 2017 года в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что примерная стоимость строительства второго стартового стола составит 58 млрд рублей. Завершение работ ожидается в 2023 году.
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет «Протон-М» и «Рокот». Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива.
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