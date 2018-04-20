Рогозин поручил начать строительство второй стартовой площадки для «Ангары» на космодроме Восточный

«Самый главный вопрос на повестке — как можно быстрее развернуть работы второго этапа, то есть строительство стартовой площадки под «Ангару», технического комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Обязательно нужно начать стройку в мае этого года», — сказал Рогозин в режиме видеоконференции в ходе заседания комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.

Кроме того, вице-премьер также поручил создать постоянно действующий оперативный штаб на месте строительства.

«Нам нужно с середины мая развернуть оперативный штаб на самом космодроме, чтобы все должностные лица работали там, чтобы все решения принимались на месте, чтобы бумаги туда-сюда не гоняли», — добавил Рогозин.

В мае 2017 года в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что примерная стоимость строительства второго стартового стола составит 58 млрд рублей. Завершение работ ожидается в 2023 году.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет «Протон-М» и «Рокот». Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива.