Солнечные модули установят в теплицах «пятого поколения» в Чувашии

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Солнечную энергию используют в работе теплиц «пятого поколения» в Чувашии . Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума глава республики Михаил Игнатьев.

" [Виктор] Вексельберг (владелец группы компаний «Ренова» — прим. ТАСС) начал строить тепличный комбинат на площади 22 га — это теплицы пятого поколения. Первое использование солнечной энергии через эти модули у нас появится на этом тепличном комбинате", — сказал собеседник агентства.

Игнатьев добавил, что сейчас на производстве в республике не используются солнечные модули. «Их начали использовать индивидуальные дома. Они ставят [солнечные модули] на крыше и 30% экономят расхода на газ», — уточнил глава Чувашии.

По его мнению, сегодня как никогда солнечная энергетика востребована как альтернативный источник энергии. «Коэффициент использования солнечной энергии увеличен почти в 2 раза. Сегодня проблем по продаже нет, строятся солнечные станции в Оренбурге , в Башкортостане », — отметил Игнатьев.

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие группы компаний «Ренова» и АО «Роснано» , основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске , Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике ( Санкт— Петербург ).

IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.