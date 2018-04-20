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Солнечные модули установят в теплицах «пятого поколения» в Чувашии
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Солнечные модули установят в теплицах «пятого поколения» в Чувашии 

ТАСС 2 часа назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Солнечную энергию используют в работе теплиц «пятого поколения» в Чувашии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума глава республики Михаил Игнатьев.
" [Виктор] Вексельберг (владелец группы компаний «Ренова» — прим. ТАСС) начал строить тепличный комбинат на площади 22 га — это теплицы пятого поколения. Первое использование солнечной энергии через эти модули у нас появится на этом тепличном комбинате", — сказал собеседник агентства.
Игнатьев добавил, что сейчас на производстве в республике не используются солнечные модули. «Их начали использовать индивидуальные дома. Они ставят [солнечные модули] на крыше и 30% экономят расхода на газ», — уточнил глава Чувашии.
По его мнению, сегодня как никогда солнечная энергетика востребована как альтернативный источник энергии. «Коэффициент использования солнечной энергии увеличен почти в 2 раза. Сегодня проблем по продаже нет, строятся солнечные станции в Оренбурге, в Башкортостане», — отметил Игнатьев.
Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие группы компаний «Ренова» и АО «Роснано», основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт— Петербург).
IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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