Глеб Никитин: «Цифровая экономика сегодня — один из приоритетов развития страны»

фото Николая НестеренкоГлеб Никитин : «Цифровая экономика сегодня — один из приоритетов развития страны»20 апреля в Нижнем Новгороде открылась конференция «Цифровое будущее отраслей российской экономики». С приветственным словом к участникам обратился глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Цифровая экономика сегодня — один из приоритетов развития страны, — отметил Глеб Никитин. — В послании Федеральному Собранию Президент поставил задачу — преодолеть технологическое отставание, а это означает цифровизацию всех сфер жизни. Нижегородская область сегодня один из флагманов программы «Цифровая экономика». Разработаны и проходят согласование проекты дорожных карт создания и внедрения системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие» и системы «Цифровой муниципалитет». Определены пилотные предприятия Нижегородской области для внедрения системы полного жизненного цикла. Наша задача интегрировать усилия компаний, «Росатома» , «Ростелекома» при поддержке регионального Центра компетенций и обеспечить условия для перехода региона в цифровую экономику».

Напомним, в декабре 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что одним из приоритетов развития региона должно стать привлечение инвестиций в сферу инновационных технологий и IT. «Цифровая экономика может стать повесткой будущего именно для Нижегородской области, поскольку, в отличие от многих субъектов РФ , у нас для этого есть все ресурсы. В нынешних условиях это является необходимым условием повышения конкурентоспособности региона и страны в целом», — подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин отметил, что сейчас «цифра» занимает не более 10% в экономике региона. «Наша задача существенно увеличить этот показатель. Необходимо создавать центры компетенций по сквозным технологиям и ликвидировать дефицит кадров в сфере IT. Сейчас только для текущих нужд региона необходимо более трех тысяч выпускников ежегодно, а их готовится в два раза меньше», — добавил глава региона.